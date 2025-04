“Un solo allenamento convince Inzaghi”: si apre il ballottaggio

Il mese di aprile ha in calendario altri due derby della Madonnina e il primo si giocherà questa sera con il Milan che ospita l’Inter per l’andata delle semifinali di Coppa Italia. Il tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi, deve fare i conti con diverse assenze come quelle di Taremi, Lautaro, Dumfries, Zielinski e lo squalificato Asllani.

Per via di queste parecchie defezioni, la formazione titolare dell’Inter dovrebbe essere perlopiù già stata decisa dal tecnico Inzaghi. Secondo La Gazzetta dello Sport, l’unico vero dubbio nello schieramento iniziale nerazzurro è relativo al difensore centrale con un ballottaggio che si è aperto nella giornata di ieri.

Il dubbio per Inzaghi è se mandare in campo con una maglia da titolare al centro della difesa ancora una volta Acerbi, oppure se farlo rifiatare e scegliere De Vrij. Come riporta la rosea, il centrale olandese ha svolto un solo allenamento completo con la squadra ma è subito apparso in forma e ha convinto l’allenatore.