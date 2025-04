Inter seconda in Serie A per spese nei procuratori: la cifra

I quotidiani in edicola oggi come Tuttosport e La Gazzetta dello Sport propongono la classifica delle squadre di Serie A che hanno speso di più nel corso del 2024 per le commissioni dei procuratori in sede di trattative del calciomercato. L’Inter è una delle società che ha investito una cifra più alta in Italia.

Al primo posto della classifica c’è la Juventus con 33,989 milioni di euro spesi in commissioni per gli agenti e alle sue spalle c’è l’Inter a quota 24,737 milioni. Completa infine il podio il Napoli che ha speso 18,184 milioni di euro nel calciomercato di commissioni per i procuratori dei calciatori nel 2024.

In questi calcoli del bottino investito dall’Inter nelle commissioni per gli agenti dei calciatori pesano i tanti rinnovi di contratto fatti negli ultimi 12 mesi a elementi di spicco della rosa nerazzurra che sono stati molto onerosi. A livello di nuove firme il “più caro” è stato invece l’entourage di Zielinski che ha ricevuto 2,1 milioni di euro per portare ad Appiano Gentile il centrocampista polacco.