Dall’Inter al Milan: spunta un retroscena di mercato

Oggi è il grande giorno della sfida tra Milan e Inter per la semifinale di andata della Coppa Italia con questa quarta stracittadina stagionale che i tifosi nerazzurri sperano finalmente di poterli veder esultare al 90°. Nel frattempo spunta un clamoroso retroscena di mercato che coinvolge queste due formazioni rivali.

Dalle pagine di oggi di Tuttosport si apprende dell’interessamento del Milan per quello che negli ultimi anni è sempre stato un assoluto leader dell’Inter, ovvero Nicolò Barella. Il centrocampista sardo è arrivato in nerazzurro nel 2019 e in queste sei stagioni è stato sempre un punto fermo sia per Conte che per Inzaghi.

In quell’estate del suo trasferimento dal Cagliari all’Inter, aveva però fatto un tentativo Paolo Maldini, allora DT del Milan, per cercare di intromettersi nell’affare visto che anche la società rossonera apprezzava molto le qualità di quell’emergente mezzala sarda: ma Barella ha scelto con decisione di sposare la causa nerazzurra.