Il patto di Calhanoglu con Inzaghi: “Protagonista nel derby”

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, naturalmente, si concentra a lungo sulla sfida tra Milan e Inter che questa sera animerà San Siro. Sarà la prima di due partite valide per le semifinali di Coppa Italia ed entrambe le squadre sognano di eliminare la rivale per andare a giocarsi la finale probabilmente col Bologna (che ieri ha vinto 0-3 a Empoli).

La rosea oggi propone un lungo approfondimento su Hakan Calhanoglu che è atteso come uno dei protagonisti del derby della Madonnina di questa sera. Il regista dell’Inter sarà nuovamente il grande ex di questa partita e vuole un gol preziosi, visto che non va a segno contro il Milan dal settembre 2023.

Viene riportato poi anche il “patto” che c’è tra Calhanoglu e il suo allenatore Simone Inzaghi: il tecnico nerazzurro lo scelse nel 2021 come sostituto di Eriksen dopo i suoi problemi cardiaci e gli cambiò ruolo facendolo diventare un punto fermo dell’Inter e ora il numero 20 turco è chiamato a trascinare la squadra.