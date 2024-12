Rottura Tonali-Newcastle, clamoroso: “Inter incuriosita”

L’avventura di Sandro Tonali in Premier League potrebbe presto giungere ai titoli di coda. Il centrocampista italiano, rientrato lo scorso settembre dalla squalifica per il calcio scommesse, non sta vivendo un gran momento con la maglia del Newcastle e starebbe meditando un ritorno in Serie A.

Se con la Nazionale Italiana è subito tornato ad essere indispensabile per Luciano Spalletti, lo stesso non si può certo dire per Eddie Howe, tecnico dei Magpies. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, sembra proprio che qualcosa si sia rotto tra Tonali e il Newcastle e che, nonostante il contratto in scadenza nel 2028 con gli inglesi, si possa arrivare al divorzio in tempi brevi.

Oltre alla valutazione del cartellino, un ostacolo importante è rappresentato dall’ingaggio: Tonali, infatti, guadagna 9 milioni netti a stagione, cifra che renderebbe complicato anche un possibile ritorno in prestito del centrocampista in Italia. La Serie A, insieme a Bayer Monaco e Paris Saint Germain, viene infatti indicata come probabile destinazione futura dell’ex Milan.

Come riferito dalla rosea, potrebbe addirittura riaccendersi un vecchio interesse nei suoi confronti da parte dell’Inter. Il club nerazzurro, già nell’estate del 2020, si era avvicinata tantissimo al centrocampista allora di proprietà del Brescia, prima del trasferimento ai rivali rossoneri.

Questa l’indiscrezione sul possibile ritorno di fiamma su Tonali: “Ovviamente i pruriti di Sandro hanno incuriosito il Milan, ma anche la stessa Inter e la Juventus. Un suo ritorno alla base farebbe gola a tutti per garantirsi un top player nella corsa-scudetto. Lo scoglio economico, però, vale per tutti”.