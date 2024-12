Chi è Chiffi, l’arbitro di Lazio-Inter: big match da incubo

Sono state diramate questa mattina le designazioni ufficiali per quanto riguarda gli arbitri della giornata numero 16 nel campionato di Serie A. Un turno insidioso per l’Inter di Simone Inzaghi che se la dovrà vedere in trasferta all’Olimpico contro la Lazio, squadra in gran forma e reduce dal successo esterno contro l’ex capolista Napoli.

Uno scontro diretto tra due squadre che gravitano nelle parti alte della classifica e che puntano a ridurre la distanza sull’Atalanta. Ad arbitrare Lazio-Inter, in programma lunedì sera alle 20.45, sarà il 39enne Daniele Chiffi. Al suo fianco sono stati indicati gli assistenti Cecconi e Zingarelli, mentre Manganiello sarà il IV Ufficiale. Var affidato a Mazzoleni assistito da Serra.

Nel complesso, i 13 precedenti dell’Inter con il fischietto della sezione di Padova sono tutto sommato positivi: i nerazzurri hanno collezionato complessivamente 7 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte. Tuttavia, lo score che riguarda i big match non è particolarmente fortunato. Le due partite perse, infatti, sono arrivate negli unici due derby in cui era proprio Chiffi ad arbitrare: contro la Juventus per 0-1 nel marzo 2013 e contro il Milan per 3-2 nel settembre 2022.