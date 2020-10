Salihamidzic (ds Bayern): “Futuro Alaba? Stiamo cercando di convincerlo a rinnovare. Nessun ultimatum”

Nonostante le voci sempre più frequenti relative ad un suo addio nella scorsa sessione di mercato, alla fine David Alaba non si è mosso da Monaco. Il Bayern, lo ha ribadito più volte, è casa sua, essendone un giocatore ormai da 12 anni, considerato anche il periodo delle giovanili. Il suo contratto, però, è in scadenza nel 2021 e la firma per il rinnovo non è ancora arrivata. La distanza tra domanda ed offerta è elevata, poiché il suo entourage chiede per lui uno stipendio elevatissimo.

Intervistato dai microfoni di Sport1, il direttore sportivo del Bayern Monaco Hasan Salihamidzic si è mostrato però piuttosto sereno in merito alla trattativa. “Stiamo cercando di convincerlo, saremmo felici se dovesse decidere di restare. Non ci sarà nessun ultimatum per lui, speriamo solo che prima o poi decida di firmare”, ha dichiarato il dirigente.

