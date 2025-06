Saluta subito l’Inter, niente Mondiale: è ufficiale

Da ieri l’Inter ha iniziato ufficialmente la propria avventura verso il Mondiale per Club. La squadra nelle scorse ore ha raggiunto Los Angeles, dove il prossimo 18 giugno farà il suo esordio nella competizione contro il Monterrey.

Sull’aereo partito ieri mattina da Milano, oltre ai tanti nazionali stranieri che hanno raggiunto i compagni direttamente negli Stati Uniti, non c’era nemmeno Marko Arnautovic. L’austriaco, però, non prenderà parte al Mondiale per via del contratto in scadenza in questo mese con il club nerazzurro.

Come annunciato dallo stesso attaccante su Instagram, il divorzio con l’Inter è già cosa fatta. Arnautovic ha salutato dunque i tifosi con questo messaggio: “Ciao, ragazzi. Cari tifosi, Il mio tempo nel posto che ormai chiamo casa è giunto al termine. Non è mai facile dire addio, soprattutto quando si tratta della famiglia. Un club che mi ha permesso di vivere il mio sogno non una, ma due volte. Dal momento in cui sono tornato a calcare il prato di San Siro, ho sentito tutto il calore, le aspettative. E l’orgoglio di indossare ancora una volta questi colori. Abbiamo vissuto tanti alti, e ovviamente anche qualche momento difficile, ma non potrei essere più orgoglioso di aver condiviso il campo e lo spogliatoio con questa fratellanza. Porterò con me per sempre il ricordo dello Scudetto. A tutto lo staff, agli allenatori e a chi lavora dietro le quinte: la vostra fiducia in me, anche nei momenti complicati, ha significato moltissimo. Grazie per aver creduto in me, per avermi spronato, e per avermi aiutato a dare tutto ciò che avevo per la maglia nerazzurra. E a voi, tifosi, grazie. Siete stati al nostro fianco in ogni momento. È stato un onore lottare per voi, correre per voi, e indossare questa maglia con orgoglio. Anche se ora me ne vado, l’Inter non mi lascerà mai. Il blu e il nero faranno parte della mia vita per sempre. Una volta nerazzurro, per sempre nerazzurro”.