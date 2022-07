Gazzetta: “Dopo Vidal, anche Sanchez via dall’Inter: si può chiudere presto”

Dopo l'addio di Arturo Vidal all'Inter, anche Sanchez può salutare nelle prossime ore. Lo riporta La Gazzetta dello Sport che parla di ottimismo da entrambe le parti per chiudere l'avventura del cileno all'Inter. Nel contratto di Sanchez non è presente alcuna clausola risolutiva, a differenza di Vidal. Ma è molto probabile che l'Inter pagherà più o meno la stessa cifra sborsata per rescindere il contratto di Vidal, ovvero 3,5 milioni di euro netti.