Sassuolo-Inter, esame per Muharemovic: le ultime

Tarik Muharemovic sarà oggi uno degli osservati speciali della sfida tra Sassuolo e Inter, in programma alle 18 al Mapei Stadium. Il difensore classe 2003 rappresenta un obiettivo concreto per i nerazzurri in vista della prossima estate. Questo pomeriggio, dunque, Marotta ed Ausilio avranno l’occasione di vederlo nuovamente all’opera dal vivo.

Secondo La Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro ha maturato una convinzione su due aspetti fondamentali: quello anagrafico e quello qualitativo. La duttilità del giocatore bosniaco, mancino capace di agire nella difesa a tre sia al centro che sulla sinistra, viene particolarmente apprezzata in Viale della Liberazione. Il difensore del Sassuolo non difetta di personalità: caratteristiche come il tackle e le proiezioni offensive fanno parte del suo repertorio. Quest’anno ha già messo a segno due reti e fornito due assist, un bagaglio che affonda le radici nel suo passato da attaccante prima che la crescita fisica lo portasse ad arretrare progressivamente il suo raggio d’azione.

Con Grosso è diventato un punto fermo, scendendo in campo in 20 partite su 23 e giocando praticamente sempre per l’intero arco dei novanta minuti. Lo status di titolare inamovibile si è confermato anche dopo la promozione della scorsa stagione. La valutazione attuale si aggira sui 30 milioni di euro, con un dettaglio non trascurabile: la Juventus possiede il 50% del cartellino del giocatore.

Carnevali non ha smentito l’interesse dell’Inter per il difensore. La partita odierna potrebbe essere l’ultima occasione per affrontarlo con la maglia neroverde, rendendo questo test particolarmente significativo per gli osservatori nerazzurri presenti sugli spalti.