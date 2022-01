Il Borussia Dortmund offre 45 milioni di euro, ma Scamacca vuole solo l’Inter

Il centravanti non impazzisce all'idea di trasferirsi di nuovo all'estero

Le offerte dall'estero di cui parlava l'a.d. del Sassuolo , Giovanni Carnevali , sono arrivate. Secondo La Gazzetta dello Sport , il Borussia Dortmund avrebbe offerto 45 milioni di euro per Gianluca Scamacca . Il Sassuolo sarebbe ovviamente d'accordo ma in questo caso pesa la volontà del giocatore.

Il centravanti classe 1999 non impazzisce all'idea di "emigrare" di nuovo all'estero. Sa dell'Inter e vuole solo l'Inter: lo ritiene l'ambiente ideale per proseguire la sua crescita. Per questo motivo il club nerazzurro, nonostante non possa fare nulla fino a giugno, è comunque sereno sull'operazione e conta di chiuderla in estate.