C’è anche l’Inter nella corsa a Kessie: Marotta si è già informato

Ci sono anche Juventus e Tottenham per il centrocampista ivoriano

Indebolire le dirette concorrenti e sfruttare le occasioni a parametro zero. Due aspetti della stessa mentalità targata Beppe Marotta . Non sorprende quindi che il nome di Franck Kessie sia finito sul taccuino dell'a.d. nerazzurro.

Secondo La Gazzetta dello Sport , l' Inter si è iscritta alla corsa per l'ivoriano che con ogni probabilità lascerà il Milan a zero quest'estate. Le concorrenti principali sono la Juventus e il Tottenham ma, soprattutto con le uscite di Vidal e Vecino (per ragioni di ingaggio), i nerazzurri potrebbero provare l'assalto.

Non c'è stata ancora nessuna offerta ufficiale ma l'agente di Kessie, come riporta sempre la Rosea, sa di non poter escludere l'Inter tra le pretendenti. Qualcuno ben informato sulla vicenda, inoltre, giurerebbe su qualche consiglio da parte di Calhanoglu - uno che ha fatto il tragitto Milanello-Appiano - al suo grande amico Kessie. In ogni caso, in primavera si saprà molto di più sul futuro del rossonero. Una cosa però è certa: azione di disturbo o meno, l'Inter sta programmano meravigliosamente il suo mercato.