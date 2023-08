Sky – Scamacca, ennesimo retroscena: l’Inter non ha voluto rialzare

L’estate nerazzurra potrebbe tranquillamente essere una serie tv. Avrebbe anche un discreto successo considerando i vari colpi di scena. Per Gianluca Scamacca sembrava ormai tutto fatto, invece l’attaccante firmerà per l’Atalanta. In tanti hanno provato a ricostruire quanto successo, Sky Sport ha dato la sua versione. Secondo quanto sostengono, Inter e Atalanta erano arrivati alla stessa offerta per l’attaccante: 25 milioni di base più bonus.

Il West Ham in serata aveva fatto sapere che al club meneghino che se avessero alzato l’offerta a 27 più i bonus promessi, l’affare si sarebbe concluso. La risposta è stata però un no da parte dell’Inter. Di conseguenza è arrivato il rilancio dell’Atalanta che ha poi chiuso con il giocatore, che in giornata sosterrà le visite mediche.

L’opinione di Passione Inter

Questo ennesimo retroscena lascia spazio a diverse interpretazioni. Probabile che la società non fosse convinta di investire quanto detto per Scamacca. Difficile che non ci fossero 2 milioni in più per rilanciare e chiudere l’affare. Per qualche motivo è stato scelto di non operare in questo modo. La speranza ora è che si chiuda il prima possibile per l’attaccante.