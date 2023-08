Gosens ha deciso: niente Wolfsburg, rimarrà all’Inter

Robin Gosens rimarrà un giocatore dell’Inter. A confermarlo è Sky Deutschland, che sostiene che il giocatore non fosse convinto del progetto Wolfsburg. Oltre a ciò i tedeschi negli ultimi giorni hanno chiuso per il passaggio del terzino Rogerio dal Sassuolo. Su Gosens c’era anche l’interesse dell’Union Berlino, uscito dalla trattativa per le richieste troppo alte, circa 18 milioni, per l’esterno sinistro.

L’opinione di Passione Inter

La permanenza di Gosens non può essere un male, soprattutto a due settimane dall’inizio della Serie A. Il giocatore non è mai riuscito a esprimersi come fatto in passato a Bergamo e magari questo può essere l’anno buono. In un reparto composto da Dimarco, Dumfries e Cuadrado, Gosens non sfigura di certo. Anzi, ne aumenta il valore rappresentando un’ottima alternativa al numero 32 che non può giocarle tutte. Senza contare che rimpiazzarlo in due settimane non è così facile come si potrebbe pensare.