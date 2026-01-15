Scambio Frattesi-Nico Gonzalez: “C’è l’apertura”

Nuova clamorosa indiscrezione di calciomercato che riguarda sia in entrata che in uscita l’Inter. Nello specifico, stando a quanto riportato da Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, il club nerazzurro avrebbe nei giorni scorsi avviato un dialogo con l’Atletico Madrid per un possibile affare incrociato. I colchoneros, alla ricerca di un centrocampista, hanno di recente mostrato interesse nei confronti di Davide Frattesi: da qui la proposta di uno scambio con Nico Gonzalez, esterno che potrebbe rispondere alle attuale esigenze della formazione di Cristian Chivu.

Questa la notizia diffusa quest’oggi: “Negli ultimi giorni ci sono stati dei dialoghi tra l’Inter e l’Atletico Madrid per un possibile scambio Frattesi-Nico Gonzalez. Le parti ne hanno discusso, Nico non sarebbe un calciatore in uscita, ma qualora l’Italia lo dovesse richiamare non disdegnerebbe. Lui sta molto bene all’Atletico e il Cholo è contento di lui, ma l’Atletico sta cercando un centrocampista dopo l’uscita di Gallagher e negli ultimi giorni c’è stata questa idea di mercato. Però non ha preso piede, ad oggi né con la Juventus né con l’Atletico Madrid le dinamiche di mercato si sono sviluppate in un senso positivo. Così come non si sono sviluppate con il Nottingham Forest con cui si era abbozzata un’idea di scambio con Ndoye, ma anche in quel caso i dialoghi non sono proseguiti. E’ vero che ci sono dei club di Premier molto interessati a Frattesi, ma ad oggi la situazione non è avanzata, è in standby. L’infortunio di Calhanoglu e le direttive della società nei prossimi giorni saranno fondamentali”.