L’Inter BLINDA il suo titolare: no all’offerta per la cessione

Nonostante le indiscrezioni provenienti dalla Turchia, l’Inter non ha alcuna intenzione di cedere Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco resta un elemento imprescindibile del progetto nerazzurro e il club ha per questo motivo chiuso le porte a qualsiasi trattativa.

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, i nerazzurri non intendono privarsi del proprio regista e non hanno intenzione di avviare alcun confronto con il Galatasaray per una possibile cessione del giocatore. La posizione della società nerazzurra risulta dunque netta e definitiva.

La dirigenza del club turco si trova attualmente a Milano per seguire alcune operazioni di mercato, ma contrariamente a quanto emerso dai media turchi non è previsto alcun incontro con l‘Inter per discutere della situazione di Calhanoglu. Le voci di un possibile ritorno in patria del centrocampista non trovano riscontro nella volontà della società nerazzurra.

Il giocatore rimane dunque uno dei pilastri della squadra, e la dirigenza interista ha le idee chiare sul suo futuro: Calhanoglu continuerà a vestire la maglia dell’Inter.