Il Psv fissa il prezzo per Perisic: la scelta dell’Inter
Gli olandesi chiedono una cifra considerevole per il croato
Il PSV, come ribadito in più occasioni nelle ultime ore, non ha alcuna intenzione di lasciare andare Ivan Perisic senza un’adeguata offerta economica da parte dell’Inter. Il club olandese, impegnato su tre fronti, considera il croato un elemento importante e potrebbe cedere l’ex nerazzurro solo di fronte a un’offerta sostanziosa.
Secondo quanto riferisce Eindhovens Dagblad, la società di Eindhoven chiede una cifra considerevole per l’esterno, forte di un contratto in scadenza nel 2027. Il portale olandese non specifica l’ammontare richiesto, ma sottolinea come le pretese economiche del club rappresentino un ostacolo per chi vuole portare via il giocatore.
L’Inter sta cercando un rinforzo sulla fascia destra dopo il grave infortunio di Dumfries. Tra i nomi valutati c’è proprio quello di Perisic, che ha vestito la maglia nerazzurra dal 2015 al 2022, con una parentesi al Bayern Monaco.
Tuttavia, la distanza tra domanda e offerta sembra ampia. Stando a quanto riporta la fonte olandese, il club nerazzurro conterebbe su un’operazione da pochi milioni al massimo, una cifra che il PSV considera insufficiente.