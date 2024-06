Scambio Inter-Genoa, Pedullà: “C’è il primo ok”

Non è ancora decollato il mercato dell’Inter nonostante i numerosi contatti intrecciati dal club nelle ultime settimane. Il club nerazzurro ha sì intenzione di continuare a rinforzarsi dopo i primi colpi Zielinski e Taremi, ma allo stesso tempo non si ritrova alcuna urgenza sulla quale intervenire a stretto giro.

Chiaro che la prima casella che l’Inter ha intenzione di riempire riguarda il vice Sommer. A tal proposito, come spiegato da Alfredo Pedullà, è da escludere un profilo di recente accostato ai nerazzurri: “Okoye non è stato mai trattato dall’Inter, non è un obiettivo dell’Inter e non ci saranno margini perché sia un obiettivo dell’Inter. Mi è sembrato solo uno spot pubblicitario, nonostante io ammiri Okoye”.

Riflessioni in corso, invece, sul futuro di Audero: “L’Inter vuole trovare una soluzione per Audero, se andasse avrebbe tanti pretendenti, soprattutto il Como. Non è stata presa una decisione definitiva, ma l’Inter vuole cercare il titolare del futuro e Audero non sarebbe il titolare del futuro”.

Come spiegato dal giornalista, il primo nome sulla lista rimane quello di Bento: “La ricerca è partita in tempi non sospetti su Bento, l’Inter ha provato a chiudere questa operazione ma non c’erano i margini, c’è stata una corsa al rialzo. Bento rimane dentro i radar, il suo desiderio è andare all’Inter. Se i brasiliani capiscono che Bento vuole andare, possono andare incontro all’Inter e non giocare a rialzo”.

Contatti positivi, inoltre, pure quelli avuti dall’Inter con l’entourage di Josep Martinez: “Al Genoa ha fatto molto bene, ambisce a fare il salto di qualità, gli hanno proposto più volte il rinnovo e non ha aderito queste richieste. L’Inter per ora non ha fatto o mosso dei passi ufficiali con il Genoa, si è informata tramite il suo agente e gli intermediari, valutazione che si avvicina a 20 milioni. Ha incassato il gradimento del ragazzo, ma deve parlare con il Genoa. Vuole provare a mettere una contropartita che sia quasi dello stesso valore di Martinez per abbattere il cash”.