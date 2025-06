Clamoroso scambio Inter-Lazio: Rovella per un pupillo di Sarri

In un mercato sin qui già scoppiettante, ecco che dall’asse Inter-Lazio potrebbe venir fuori la prossima clamorosa operazione. I due club, infatti, starebbero ragionando su uno scambio tra due calciatori dalla valutazione simile, ma soprattutto in linea con quelle che sono le attuali esigenze dei rispettivi allenatori: Cristian Chivu e Maurizio Sarri.

Il club nerazzurro proprio in queste ore teme di poter perdere Hakan Calhanoglu, in attesa dell’incontro a Istanbul tra il suo agente e il Galatasaray. Da qui l’esigenza di non farsi eventualmente trovare impreparato e scovare subito sul mercato sostituti all’altezza del regista turco. Tra i principali nomi accostati all’Inter, non è un mistero il forte apprezzamento interista verso Nicolò Rovella.

Il centrocampista della Lazio ha però una valutazione molto alta, condizionata dalla clausola rescissoria da 50 milioni di euro. Per evitare un esborso così alto, ecco che tra i due club potrebbe nascere l’idea di uno scambio. Secondo quanto riferito da Il Messaggero, i biancocelesti sarebbero intrigati dalla possibilità di cedere Rovella in cambio di Davide Frattesi, vecchio pallino di Sarri.

L’ex Sassuolo era stato vicino all’addio nel mercato di gennaio e potrebbe tornare ad essere un nome caldo in uscita. L’allenatore toscano, che apprezza non poco le qualità del centrocampista, sta peraltro ricercando una mezzala offensiva con le sue caratteristiche. Trovare l’incastro con un presidente assai tosto come Lotito, però, non sarà per niente semplice.