“E’ una scommessa persa”: può lasciare subito l’Inter

Nonostante manchino ancora diversi mesi alla fine di una stagione sin qui esaltante per l’Inter, in Viale della Liberazione da tempo si parla di mosse sul mercato da mettere in atto già per il prossimo giugno, alla vigilia del Mondiale per Club. Non solo per quanto riguarda alcuni possibili nuovi acquisti, perché anche il fronte delle uscite sembra essere particolarmente caldo.

Un calciatore che potrebbe fare le valigie ad un anno dal suo approdo ad Appiano Gentile, ad esempio, è Tomas Palacios. Il centrale argentino, mandato in prestito al Monza lo scorso gennaio, dopo un ottimo avvio con i brianzoli ha pagato il cambio di allenatore con il ritorno in panchina di Alessandro Nesta. Un vero peccato considerate le sue buone prestazioni da titolare che aveva espresso all’inizio della sua avventura in prestito.

Come avevamo raccontato nei mesi scorsi, l’Inter potrebbe comunque decidere di riportarlo già a gennaio ad Appiano Gentile e convocarlo per il Mondiale per Club. Simone Inzaghi vorrebbe concedere ancora una chance al classe 2003 argentino, prima di tornare sul mercato alla ricerca di un nuovo vice Bastoni.

Secondo quanto riferito da Calciomercato.com, ad oggi Palacios viene considerato dall’Inter come “una scommessa persa”. Qualora le cose non dovessero cambiare da qui al termine della stagione nerazzurro, dunque, l’addio potrebbe diventare un’ipotesi concreta.