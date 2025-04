Conte apre all’addio: “Qui tante cose non si possono fare”

Antonio Conte ha spiazzato tutti nella conferenza stampa andata in scena questo pomeriggio alla vigilia di Monza-Napoli. Il tecnico leccese, in piena lotta scudetto con l’Inter, ha lasciato un grosso punto interrogativo sul suo futuro alla guida della panchina azzurra, riconoscendo di essere rimasto deluso da alcune dinamiche di questa sua prima stagione.

Dopo un solo anno, dunque, Conte potrebbe clamorosamente lasciare il Napoli a fine stagione. Questo l’estratto della sua conferenza: “A inizio anno ho detto molte cose, alcune posso confermarle e altre no. Non rinnego niente, ma mi sono reso conto di alcune dinamiche, come il discorso di Kvaratskhelia. Avevo detto che il Napoli non doveva essere un club di passaggio, ora non vorrei passare per bugiardo su cose disattese. In otto mesi qui ho capito che tante cose non si possono fare”.