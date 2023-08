Il pre-campionato ha riacceso i riflettori su Stefano Sensi, grande protagonista delle amichevoli dell’Inter con 3 gol. Il futuro, però, a meno di colpi di scena non sarà nerazzurro. In scadenza di contratto nel 2024, la dirigenza interista non ha intenzione di rinnovare e spera che si possa trovare una sistemazione in questi ultimi giorni di agosto. Secondo La Gazzetta dello Sport un paio di club esteri hanno chiesto informazioni, ma il giocatore sarebbe più contento di ricevere una proposta dalla Serie A per mettersi in mostra nell’anno che porta agli Europei. Il Genoa, si legge, potrebbe essere un’ipotesi.