TS – Skriniar e Lautaro sul piede di partenza? Sono i calciatori che hanno mercato, l’Inter si cautela

Le prossime sessioni di mercato saranno caratterizzate dall’austerity che imporrà un rigido controllo dei conti: la pandemia da Coronavirus ha impattato duramente sulle casse di tutti i club, Inter compresa, imponendo una riduzione delle spese. Per questo motivo delle cessioni importanti potrebbero servire a dar fiato al bilancio della società di Viale della Liberazione, garantendo liquidità da reinvestire in nuove operazioni.

Stando a quanto riportato da Tuttosport, anche i sassi sanno che Lautaro Martinez e Milan Skriniar sono i giocatori che hanno più mercato. Per sostituirli, l’Inter sta monitorando attentamente la lista dei prossimi svincolati, cercando soluzioni all’altezza non troppo onerose per le casse del club. Si guarda soprattutto in casa Napoli, dove ci sono profili papabili come quelli di Hysai, Maskimovic e soprattutto Milik (approfondisci qui).

