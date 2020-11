Retroscena Tuttosport: Messi si era informato sull’Italia, operazione troppo onerosa per l’Inter

L’edizione odierna di Tuttosport ha riportato un retroscena relativo a Lionel Messi risalente alla scorsa estate, quando il fantasista argentino sembrava in procinto di dover lasciare il Barcellona. Il fuoriclasse è stato una suggestione per l’Inter di Steven Zhang, allora inserita fra le possibili pretendenti alla Pulce.

Nel suo retroscena, Tuttosport sostiene che Messi si sia informato sulle condizioni economiche che avrebbe trovato in Italia, considerando l’Inter fra le possibili destinazioni. Poi non sono stati fatti passi avanti, anche perché per il club di Viale della Liberazione sarebbe stato troppo complesso trovare le risorse necessarie per imbastire una tale operazione di mercato.

