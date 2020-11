Social – Carica Gagliardini dopo la vittoria in Nazionale: “Forza azzurri”

Giornata positiva per il centrocampista dell’Inter Roberto Gagliardini, sceso in campo nella partita giocata dall’Italia contro l’Estonia nella serata di ieri. Il giocatore nerazzurro è stato fra i protagonisti del successo azzurro, cui ha contribuito anche Alessandro Bastoni, fra i migliori in campo.

Il centrocampista ha festeggiato la vittoria con il seguente post pubblicato sul proprio profilo Twitter:

