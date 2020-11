Mercato – Occhi su Zaccagni: corsia preferenziale per l’Inter, il Verona punta al rinnovo. Le ultime

Fra i calciatori che si stanno mettendo in mostra in questo campionato c’è senza dubbio il centrocampista dell’Hellas Verona Mattia Zaccagni, premiato per il buon avvio di stagione con la convocazione nella Nazionale di Roberto Mancini. Le sue prestazioni hanno acceso le sirene di mercato, con numerosi club, Inter compresa, che hanno messo gli occhi su di lui.

Stando a quanto riportato da Calciomercato.com, il giocatore piace molto al club di Viale della Liberazione: dei contatti preliminari ci sono già stati, con la formazione nerazzurra che può vantare buoni rapporti con la società veneta. Ragion per cui l’Inter avrà una corsia preferenziale qualora dovesse decidere di affondare il colpo.

In corsa c’è anche la Lazio, che ha iniziato a lavorarci in vista della prossima estate. In tutto questo, però, il Verona non ha intenzione di restar ferma e lavora al rinnovo del contratto per allungarlo di due stagioni ed avere forza in una trattativa di mercato.

