The Athletic – Mourinho non molla Skriniar: tentativo a gennaio? Il Tottenham ci prova

Milan Skriniar è tornato ad essere protagonista al centro della difesa dell’Inter. Lo slovacco sembra essersi finalmente inserito nei meccanismi della retroguardia a 3 di Conte, dopo essere stato anche vicino a lasciare Milano nella scorsa finestra di mercato.

Secondo quanto riportato da The Athletic, il Tottenham però è pronto a tornare alla carica. La dirigenza degli Spurs ci riproverà già in vista di gennaio, anche se difficilmente l’Inter si priverà di Skriniar nel bel mezzo della stagione. In estate però la trattativa potrebbe tornare ad essere calda.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<