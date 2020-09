Sky – Inter, Joao Mario in uscita: interesse concreto da due club spagnoli

Il mercato dell’Inter è entrato nel vivo. In attesa dell’ufficialità di Kolarov e dell’arrivo di Arturo Vidal, in viale della Liberazione si pensa anche uscite. Su questo fronte arrivano delle novità importanti, in particolare per il futuro di Joao Mario.

Secondo quanto riportato da Sky, c’è un interesse concreto del Betis e del Valencia per il portoghese nerazzurro. Il centrocampista classe ’93 ha giocato l’ultima stagione nella Lokomotiv Mosca ed è in uscita dal club di Suning, fuori dal progetto tecnico di Conte.

