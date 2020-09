Sky – Inter, nessuna nuova offerta del Tottenham per Skriniar. Ora la permanenza è più vicina

Il mercato dell’Inter è ancora in evoluzione e ci sono alcune questioni da definire. Si parla ormai da diverse settimane dell’interessamento del Tottenham per Milan Skriniar, obiettivo numero uno per la difesa di Mourinho. Secondo quanto riportato da Sky, però, il club di Suning non ha ricevuto una nuova offerta allettante e ora lo slovacco potrebbe restare.

L’ultima proposta degli inglese è quella dei giorni scorsi, che comprendeva una cifra inferiore ai 40 milioni ed una contropartita tecnica non gradita. Marotta aspetta nei prossimi giorni un’offerta più importante, magari vicina ai 50 milioni di euro bonus compresi, altrimenti Skriniar rimarrà a Milano. Conte, comunque, sarebbe ben felice di una sua permanenza e non c’è nessuna intenzione di svenderlo.

