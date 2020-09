Sky – Inter, per Nainggolan sono ore decisive: atteso il suo passaggio al Cagliari. Ranocchia non si muove

Oltre alle notizie che arrivano dal campo, con la bella vittoria contro il Benevento per 5 a 2, gli occhi dell’Inter sono puntati anche sul mercato. Mancano pochi giorni alla chiusura della finestra e per i nerazzurri ci sono ancora alcune questioni da risolvere. Per quanto riguarda le uscite, soprattutto, c’è la situazione legata a Nainggolan, il cui futuro è ancora un tabù.

Nonostante Ausilio nel pre gara abbia glissato su una sua possibile cessione, secondo quanto riportato da Sky il centrocampista belga è praticamente un calciatore del Cagliari. Da domani, infatti, ogni momento potrebbe essere quello giusto per il suo ritorno in Sardegna. Chi resterà invece all’Inter è Ranocchia: il suo passaggio al Genoa è ormai una pista remota e il club di Preziosi sta virando su Bani come alternativa.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<