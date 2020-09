L’Inter cala la manita e strapazza il Benevento. Allo stadio Vigorito finsice 5 a 2 per i nerazzurri, grazie ad una doppietta di Lukaku e alle reti di Gagliardini, Lautaro e di un super Hakimi. L’esterno marocchino è sembrato in ottima forma ed è senz’altro tra i migliori in campo.

GLI HIGHLIGHTS DI BENEVENTO-INTER

