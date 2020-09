Social – Keita si presenta col 10 alla Sampdoria: “Un onore e una responsabilità vestire questa maglia”

La sua carriera è una carriera italiana inframmezzata da parentesi monegasche: sì, perché dopo aver giocato alla Lazio dal 2013 al 2017 (e aver fatto un anno al Monaco, nel 2017-2018), e dopo aver giocato un anno in prestito all’Inter (ed essere tornato al Monaco per il 2019-2020), Keita Baldé è ora tornato in Italia, ancora in prestito dal club del Principato, firmando con la Sampdoria, di cui ha preso la maglia numero 10.

Il calciatore ha così celebrato su Twitter il fatto di vestire una maglia così importante, gloriosa, con un numero così significativo. E lo ha fatto con queste parole: “Una maglia gloriosa, un numero che ha scritto pagine di storia del calcio. Un grande onore e una responsabilità indossare la 10 blucerchiata. Ci vediamo presto, forza Doria!”, ha scritto. Ecco quindi il tweet pubblicato da Keita:

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<