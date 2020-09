Borja Valero: “La partita contro l’Inter è stata speciale. Sono fiero di quello che ho fatto nella mia carriera”

Borja Valero è tornato sulla gara contro l’Inter. Da ex nerazzurro, non ha saputo nascondere la grande emozione di tornare a San Siro, teatro di tante vittorie di cui è stato protagonista. Tre stagioni molto intense passate a Milano, dove arrivò dalla stessa Fiorentina per 5,5 milioni di euro.

Intervenuto nei canali ufficiali della Viola, il centrocampista spagnolo ha speso parole importanti: “La partita contro l’Inter è stata una di quelle speciali. L’accoglienza ricevuta mi fa essere fiero di quello che ho fatto come calciatore e come persona”.

