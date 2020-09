Sky – Inter, per Candreva c’è il sorpasso della Sampdoria sul Genoa. Occhio alla Fiorentina

L’Inter è pronta per la nuova stagione e sta ultimando le ultime operazioni di mercato. Per quanto riguarda le uscite, un nome caldo nelle ultime ore è quello di Antonio Candreva. Il calciatore classe ’87 è ai margini del progetto di Antonio Conte e su di lui s sono fatte avanti diverse squadre di Serie A. Secondo quanto riportato da Sky, il Genoa potrebbe non essere la sua destinazione ideale, poiché il club di Preziosi ha chiuso per Zappacosta dal Chelsea.

Al momento, c’è il sorpasso della Sampdoria per l’esterno dell’Inter. Candreva chiede un contratto triennale da 1,5 milioni di euro e piace molto a Claudio Ranieri. Il club di Ferrero è al momento in pole position, anche se potrebbe esserci un inserimento nella trattativa della Fiorentina. Ore calde per il futuro del centrocampista nerazzurro.

