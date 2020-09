Sky – Pinamonti è arrivato per restare: può essere la quarta punta dell’Inter. Esposito verso la Serie B

Il mercato dell’Inter è molto vivo, soprattutto nel reparto avanzato. Oltre all’acquisto di Sanchez e alla grande resistenza del pressing del Barcellona su Lautaro, i nerazzurri hanno riportato alla base Pinamonti, dopo una trattativa col Genoa. Secondo quanto riportato da Sky, il suo futuro molto probabilmente sarà a Milano, dove è pronto a fare la quarta punta di Conte.

Discorso diverso invece per Sebastiano Esposito. Il gioiello classe 2002 ha molte pretendenti, sia in Serie A che in Serie B. Su di lui è forte l’interesse del Crotone e della Spal e sembra essere intenzionato ad accettare un’offerta in una serie minore. In Serie B, infatti, avrebbe un ruolo da protagonista dove poter dimostrare tutto il suo valore.

