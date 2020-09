Inter, oggi test ad Appiano con la Carrarese: domani tocca al Pisa. Le scelte di Conte

Oggi alle 17 l’Inter disputerà il secondo test della stagione, dopo quello di martedì contro il Lugano, affrontando ad Appiano la Carrarese.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport non si tratta di un’amichevole ufficiale ma di un allenamento congiunto. Conte potrà ruotare tutti gli uomini a disposizione, tranne chi è in procinto di lasciare l’Inter.

Domani a San Siro poi sarà di nuovo test contro il Pisa, plausibile che chi oggi giocherà 60 minuti domani ne faccia 30. Stamattina Conte farà comunque svolgere un allenamento ai suoi. Ieri, infine, nuovo giro dei tamponi: oggi l’esito.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<