Daily Mail – Il Tottenham scarica Dele Alli: Conte ed Eriksen, ecco perché l’Inter è perfetta

Il ritorno di Gareth Bale al Tottenham spinge Dele Alli lontano dagli Spurs. Secondo quanto riportato dal Daily Mail il fantasista inglese potrebbe lasciare Londra.

L’Inter, insieme al Paris Saint Germain, è una delle squadre che potrebbe accogliere Alli in questa finestra di mercato. Dopo l’exploit con Pochettino, il rapporto con Mourinho non è mai decollato e così una partenza non è uno scenario da escludere.

La scintilla tra il Tottenham e Alli sembra essersi spenta. Secondo il tabloid inglese l’Inter sarebbe per la squadra giusta da cui ripartire. C’è Conte, che ha sempre ammirato il giocatore e che ha provato a prenderlo quando sedeva sulla panchina del Chelsea. C’è l’amico Eriksen e il ricongiungimento della coppia potrebbe fungere da catalizzatore per entrambi.

