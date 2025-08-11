Sky: “Lookman non è più in Portogallo: ECCO dove si trova”

Sono ore decisive per quanto riguarda il futuro di Ademola Lookman visto che, secondo quanto affermato da La Gazzetta dello Sport, l’Inter avrebbe scelto di non andare avanti con rilanci e nuove offerte fermandosi quindi all’ultima proposta di parecchi giorni che era però stata rifiutata dall’Atalanta.

Negli ultimi giorni, inoltre, l’attaccante nigeriano ha scelto di non presentarsi più agli allenamenti a Bergamo al fine di forzare la mano con il suo club e convincerlo a cederlo all’Inter accettando l’offerta di Ausilio e Marotta. C’era poi del mistero su dove potesse essersi recato Lookman dopo che aveva fatto perdere le sue tracce.

Secondo quanto riportato oggi dai colleghi di Sky Sport, nelle ultime ore Lookman avrebbe lasciato il Portogallo dove si trovava negli ultimi giorni per volare in Inghilterra. Il giocatore dell’Atalanta è infatti residente nel Paese britannico e ora si trova lì: questo è un altro chiaro segnale della sua scelta di non tornare a Bergamo.