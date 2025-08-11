Pedullà: “Lookman? Smentisco COSÌ le ultime notizie”

La giornata odierna è stata aperta dalla notizia rilanciata da La Gazzetta dello Sport riguardante la scelta presunta dell’Inter di non insistere più sulla pista Lookman e di non fare quindi una nuova offerta al rialzo per avvicinarsi alle richieste dell’Atalanta e donare così all’allenatore Cristian Chivu l’attaccante nigeriano.

Tuttavia, secondo quanto affermato con chiarezza da Alfredo Pedullà nel suo ultimo video sul suo canale YouTube, la pista Lookman non è affatto già chiusa per quanto riguarda l’Inter. Il giornalista esperto di mercato ha infatti utilizzato queste parole per confermare con chiarezza la volontà di completare ancora il trasferimento:

“Ognuno può scrivere ciò che ritiene ma il fatto che l’Inter abbia scaricato Lookman a me non risulta. Anzi, l’Inter sta ancora aspettando Lookman e viceversa, poi le trattative possono prendere una direzione o l’altra ma l’Inter non sta andando ad approfondire altre piste. C’è stato solo un sondaggio per Jadon Sancho“.