Sky – Nainggolan destinato al Cagliari, Alonso occasione last minute?

Gianluca Di Marzio, noto esperto di mercato di Sky, ha fatto il punto della situazione sul mercato dell’Inter dopo la vittoria nel recupero contro il Benevento.

Di Marzio ha dichiarato: “Nonostante le parole di Ausilio nel pre partita, Nainggolan è in uscita ed è ormai promesso sposo del Cagliari, come confermato da Giulini oggi. Ci sarà però l’inserimento di almeno un paio di giovani interessanti come contropartita in favore dell’Inter. Ranocchia invece, anche se sembrava fatta con il Genoa, rimarrà all’Inter, Ausilio è stato categorico”.

“Per quanto riguarda Skriniar, l’Inter aspetta un’offerta seria del Tottenham, alle cifre che offrono i londinesi per ora non se ne fa nulla. Attenzione all’occasione last minute Alonso, molto gradito a Conte e in rottura totale con il Chelsea. Prima però ci sarà la probabile cessione, magari in prestito, di Dalbert”.

