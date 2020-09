Benevento-Inter, Skriniar (Inter TV): “Peccato per i due gol subiti! Hakimi? Ci darà una grande mano. Testa alla Lazio”

Un’ottima Inter – che approccia alla gara in maniera impeccabile andando in vantaggio dopo soli 28 secondi – batte 5-2 il Benevento di Pippo Inzaghi. I nerazzurri salgono così a quota 6 punti in classifica e si preparano al meglio per la sfida di domenica pomeriggio all’Olimpico conto la Lazio.

Ai microfoni di Inter TV Milan Skriniar ha parlato così al termine del match: “Volevamo fare la partita sin da subito, siamo contenti per i 5 gol che abbiamo fatto. Peccato per i due gol subiti ma la vittoria è meritata”.

La crescita del gruppo: “I nuovi giocatori ci danno una grande mano, siamo più forti rispetto ad un anno fa. Ora pensiamo partita dopo partita”.

La sfida con Immobile: “Ci aspetta una partita durissima, dobbiamo essere concentrati perché loros sono forti lì davanti. Tutta la squadra deve lottare, non solo la difesa”.

Su Hakimi: “E’ molto veloce, attacca e difende. Per la fascia destra è bravissimo, ci darà una grande mano”.

