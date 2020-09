Benevento-Inter, Conte su Vidal: “Ha preso un colpo alla coscia. Lui è un guerriero”

Arturo Vidal ha lasciato il campo anzitempo per un colpo alla coscia nella gara contro il Benevento. Antonio Conte, tecnico dell’Inter, nel post-partita, ha fatto il punto della situazione e ha chiarito quello che è accaduto al neo acquisto nerazzurro in campo. Ecco le sue parole a Sky: “Arturo Vidal ha preso un colpo alla coscia, ho preferito non rischiare. Non dovrebbe essere niente di particolare, niente di preoccupante. Lui è un guerriero e i guerrieri sono sempre pronti per la guerra“.

Intanto, a Inter Tv, hanno confermato che non dovrebbe essere nulla di grave. Il cileno è rimasto vittima di una contusione alla coscia durante un calcio d’angolo e quindi non dovrebbe trattarsi di nessun infortunio grave per il guerriero di Antonio Conte.

