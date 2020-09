Sky Sports – Si complica il futuro di Dele Alli al Tottenham: rottura totale con Mourinho!

Da giovane promessa del calcio inglese, a calciatore di troppo per José Mourinho. L’involuzione di Dele Alli della ultime stagioni è stata evidente, ma in pochi avrebbero scommesso su una scelta così drastica da parte dello Special One che pare voglia liberarsi il prima possibile del calciatore. Dopo aver accolto in rosa il ritorno gradito di Gareth Bale, arrivato dal Real Madrid insieme a Reguilon, il tecnico portoghese ha deciso di fare piazza pulita nel reparto offensivo.

Dopo la mancata convocazione nell’ultimo turno di Premier League, questa mattina Sky Sports ha confermato che il rapporto tra Mourinho e Dele Alli si è rotto definitivamente e l’allenatore vorrebbe che il calciatore andasse via subito dal Tottenham. Sul ragazzo rimane in pole il Paris Saint Germain, che vorrebbe ottenerlo in prestito. Ma attenzione anche a Real Madrid e Inter che restano sullo sfondo, pronte a sfruttare eventualmente una ghiotta opportunità di calciomercato.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<