Torna INTERISTI ON THE ROAD: Lazaro fermo ai box, Dimarco sfiora l’eurogol. Attesa per le new entry

Da Lazaro e Dimarco a Brazao: in attesa delle new entry Esposito, Agoumé e Salcedo e delle ultime operazioni di mercato, la dirigenza dell’Inter ha già concluso importanti operazioni in uscita mandando in prestito diversi giocatori considerati fuori dall’attuale progetto tecnico nerazzurro di Antonio Conte per garantire maggiore minutaggio e visibilità. Come di consueto Passioneinter.com con la rubrica Interisti on the road vi terrà aggiornati sulle prestazioni dei giocatori di proprietà nerazzurra con le loro rispettive squadre.

LAZARO – Non è iniziata nel migliore dei modi la sua nuova avventura al Borussia Monchengladbach. L’austriaco ha rimediato un problema muscolare al polpaccio sinistro durante il precampionato e ha così saltato la prima partita di Bundesliga, persa dalla sua squadra 3-0 contro il Borussia Dortmund.

DIMARCO – Nuovo prestito al Verona dopo l’ottima esperienza nella passata stagione. Pronti e via si fa trovare subito pronto all’esordio contro la Roma. Maglia da titolare e gran prestazione che conferma quanto di buono visto in precampionato. Diagonali provvidenziali e folate offensive pericolose. Sfiora l’eurogol con una traiettoria da urlo che si stampa prima sulla traversa e poi sul palo. Fa niente, il Verona vince 3-0 a tavolino a causa di un errore della Roma nella compilazione della lista con Diawara.

COLIDIO – 75′ minuti per l’attaccante di proprietà dell’Inter, partito titolare nella sfida persa dal suo St.Truiden contro il Cercle Brugge per 3-0. Pochi palloni e chance per l’argentino, dopo l’assist messo a segno nel turno precedente contro il Royal Antwerp. Colidio è a digiuno da 5 partite dopo la rete siglata all’esordio di campionato contro il Gent.

GLI ALTRI – Vola l’Almer City di Emmers, vittorioso per 0-1 sul campo del Nec Nijmegen: il centrocampista belga però non ha preso parte al match, rimanendo fuori dalla lista dei convocati. Panchina per Brazao (Real Oviedo), campionato che deve ancora iniziare per Di Gennaro (Monza), Schirò (Carrarese) e Rivas (Reggina). Nuova avventura in prestito per Vergani al Bologna.

