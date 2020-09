Inizia la nuova stagione dell’Inter: fissata la conferenza stampa di Conte e Marotta

A partire da domani ripartirà ufficialmente la nuova stagione dell’Inter, con la conferenza stampa che vedrà protagonisti Antonio Conte e Beppe Marotta. Sarà difatti la primissima uscita pubblica sia del tecnico nerazzurro che dell’amministratore delegato interista, dopo il famoso vertice di Villa Bellini in cui si era ricucito il rapporto tra allenatore e società. Come annunciato dal club nerazzurro, entrambi presenteranno il nuovo anno sportivo e risponderanno alle domande dei giornalisti.

Formalmente, però, la stagione dell’Inter inizierà solamente sabato sera a San Siro, quando a fare visita alla formazione nerazzurra sarà la Fiorentina di Iachini. Il club interista, in occasione della conferenza stampa di domani giovedì 24 settembre che avrà inizio alle ore 14.00, ha specificato che – nel rispetto delle norme sanitarie e di sicurezza vigenti – ha scelto di organizzare l’evento in forma digitale, consentendo la partecipazione dei giornalisti in diretta streaming.

