Mercato – Perisic deve ancora convincere Conte: fiducia a tempo per il croato

La notizia degli ultimi giorni che in pochi si sarebbero aspettati nelle scorse settimane, è che Ivan Perisic rimarrà all’Inter ed avrà un grande impatto sia in termini tattici che sul mercato nerazzurro. L’esterno croato bloccherà difatti altri investimenti in entrata sulla corsia di sinistra, chiudendo praticamente ad obiettivi accostati alla formazione interista come Marcos Alonso ed Emerson Palmieri. Antonio Conte, infatti, ha scelto di rilanciarlo come esterno a tutta fascia, ricevendo segnali incoraggianti dal ragazzo in questo pre-campionato.

Come scritto sulle pagine di calciomercato.com, quella del tecnico leccese nei confronti dell’ex Bayern Monaco sarà una fiducia a tempo determinato. Ivan Perisic verrà messo alla prova per ben tre mesi, nel corso dei quali dovrà dimostrare al proprio allenatore sicura affidabilità in relazione ai compiti da eseguire e soprattutto grande spirito di sacrificio. Conte, soddisfatto del primo impatto avuto in queste prime settimane, è pronto a valorizzarlo cancellando i precedenti del passato.

