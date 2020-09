Mercato – Blitz di Tottenham e PSG a Milano per Skriniar: l’Inter non si schioda dai 60 milioni

Sta per entrare nel vivo l’assalto del Tottenham nei confronti di Milan Skriniar. Il club londinese ha fatto capire all’Inter di voler far sul serio ed ha spedito degli emissari di mercato a Milano per trattare direttamente con il club nerazzurro che a questo punto si aspetta una prima offerta ufficiale. Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, in Italia sarebbe già tornato l’intermediario Marcelo Simonian, per conto invece dal Paris Saint Germain.

Insomma, un vero e proprio blitz da parte delle due società che sono pronte a darsi battaglia pur di riuscire ad avere la meglio per il forte difensore slovacco. L’Inter, che vorrebbe trattenere Skriniar dopo aver ceduto Godin al Cagliari, ha comunque fissato un prezzo pari a 60 milioni di euro per il cartellino del classe 1995. Questo il tweet di Schira: “C’è traffico intorno a Milan Skriniar: in arrivo emissari del Tottenham a Milano per formulare offerta all’Inter. Intanto è tornato in Italia anche l’intermediario Marcelo Simonian, che ha il mandato del #PSG per portare lo slovacco alla corte di Tuchel. L’Inter chiede €60M”.

