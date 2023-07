Potrebbe complicarsi ulteriormente la ricerca dei nuovi portieri dell’Inter. Dopo il cambio di idea del Bayern Monaco, secondo Sky Sport anche la trattativa per Anatolij Trubin dello Shakhtar Donetsk potrebbe complicarsi.

La pista che porta al portiere ucraino, infatti, non sembra essere facilmente percorribile e, per questo motivo, l’Inter potrebbe anche pensare di abbandonare il suo profilo per cercare un altro obiettivo tra i pali.

L’opinione di Passione Inter

Il contratto di Trubin è in scadenza nel 2024. Per questo motivo, l’Inter vorrebbe cercare di risparmiare sul costo del suo cartellino, mentre lo Shakhtar sembra intenzionato a richiedere comunque una cifra importante. Da capire se gli ucraini abbasseranno le pretese, altrimenti è difficile pensare che i nerazzurri vogliano spendere troppi soldi per un giocatore che tra un anno potrebbe liberarsi a zero. Al momento secondo Tuttomercatoweb la distanza è di 6 milioni di euro: l’Inter ne offre 12, lo Shakhtar ne chiede 18.