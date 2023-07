Arrivano brutte notizie in porta per l’Inter: il Bayern Monaco avrebbe cambiato idea sulla cessione di Yann Sommer. Lo riporta Sky Sport, che afferma come i bavaresi abbiano deciso di trattenere lo svizzero ancora un po’, viste le condizioni ancora incerte di Neuer.

Una decisione che cozzerebbe con le esigenze dell’Inter: Marotta, infatti, vorrebbe regalare il portiere a Inzaghi già entro la fine di questa settimana. Se non si trovasse l’accordo con il Bayern Monaco, i nerazzurri potrebbero essere costretti a pagare la clausola da 6 milioni di euro.

L’opinione di Passione Inter

La presenza di una clausola rescissoria potrebbe permettere comunque all’Inter di ottenere Sommer. L’acquisto di un portiere non è emendabile e, pertanto, si attendono novità a breve nella trattativa con il Bayern Monaco.