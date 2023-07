Romelu Lukaku è tornato a Londra e si allenerà con il Chelsea, finché non verrà trovata una nuova destinazione dopo l’abbandono dell’Inter. Anche se The Athletic mette in dubbio il tramonto definitivo dell’opzione nerazzurra.

Il sito sportivo, infatti, parla di una “situazione non chiara” in merito alla possibilità ancora in piedi per un ritorno di Lukaku all’Inter. Il belga, intanto, aspetta una mossa dalla Juventus, sua destinazione preferita, ma tutto dipenderà dall’eventuale cessione di Vlahovic. Sul giocatore c’è sempre l’interesse dell’Arabia Saudita.

L’opinione di Passione Inter

Dopo quanto accaduto nell’ultimo fine settimana, la possibilità di un suo ritorno all’Inter sembra ormai divenuta fantascienza, al netto di quanto possa dire The Athletic. La rottura con l’ambiente è stata troppo dura, con un secondo tradimento impossibile da tollerare.